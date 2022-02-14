الخارجية البريطانية: روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت

وقالت تروس عبر تويتر ان "التركيز في الوقت الحالي ينصب على منح الأولوية لأمن وسلامة الرعايا البريطانيين في أوكرانيا".

يأتي ذلك، فيما دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى التراجع عن "شفير الهاوية" في الأزمة الأوكرانية، معتبراً أنّ الوضع "خطر جداً جداً" في ظلّ خطر تعرض أوكرانيا لاجتياح روسي "خلال الـ48 ساعة المقبلة".

