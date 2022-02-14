انت الان تتابع خبر تابعوا في نشرة السومرية.. تعديل مواد الدستور وسباق رئاسة الجمهورية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - =القضاء يدعو لتعديل بعض المواد الدستورية , ويحذر من دخول البلاد في حالة الفراغ الدستوري.