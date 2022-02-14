انت الان تتابع خبر تابعوا في نشرة السومرية.. تعديل مواد الدستور وسباق رئاسة الجمهورية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - =القضاء يدعو لتعديل بعض المواد الدستورية , ويحذر من دخول البلاد في حالة الفراغ الدستوري.
=وفد اليكتي يلتقي قادة الإطار في بغداد لمناقشة منصب الرئيس , والبارتي يكشف عن مرشح بديل لزيباري.
= بعد طرده وصعقه بالكهرباء .. السومرية توثق مأساة رجل مشرد لاكثر من عشرين عاما.
= من النجف .. الكاظمي يؤكد مرور العراق بظروف معقدة , ويتهم جهات باثارة الفتنة الطائفية.
= بعد طرده وصعقه بالكهرباء .. السومرية توثق مأساة رجل مشرد لاكثر من عشرين عاما.