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قلق تجاه حوادث مضايقة المسلمات في الهند

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن قلقها العميق إزاء الدعوات العامة للإبادة الجماعية للمسلمين، التي أطلقت أخيرا بولاية أوتارخاند، والتقارير التي تفيد بوقوع حوادث مضايقات للمسلمات على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك منع الطالبات المسلمات من ارتداء الحجاب في ولاية كارناتاكا. وعدت الاعتداءات المستمرة التي تستهدف المسلمين وأماكن عبادتهم، والاتجاه مؤخرا لسن تشريعات معادية للمسلمين في مختلف الولايات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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