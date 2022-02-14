قلق تجاه حوادث مضايقة المسلمات في الهند

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن قلقها العميق إزاء الدعوات العامة للإبادة الجماعية للمسلمين، التي أطلقت أخيرا بولاية أوتارخاند، والتقارير التي تفيد بوقوع حوادث مضايقات للمسلمات على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك منع الطالبات المسلمات من ارتداء الحجاب في ولاية كارناتاكا. وعدت الاعتداءات المستمرة التي تستهدف المسلمين وأماكن عبادتهم، والاتجاه مؤخرا لسن تشريعات معادية للمسلمين في مختلف الولايات.

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