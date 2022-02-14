شكرا لقرائتكم خبر حريق في قاعدة عسكرية إيرانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وذكرت وكالة «نور نيوز» الإيرانية أن الحريق كان محدودا ولم يسفر عن سقوط ضحايا، إلا أن السلطات تجري تحقيقا لمعرفة سببه.
وأوضحت أن الحريق اندلع بمستودع زيوت محركات ومواد قابلة للاشتعال، في كرمانشاه، المتاخمة للحدود مع العراق.
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