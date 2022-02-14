انفجار يقتل 7 في جنوب فرنسا

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وذكرت فرقة الإطفاء المحلية أن الحريق شب بعد منتصف الليل عقب انفجار في أحد المحال في بلدة سان - لوران - دو - لا- سالانك.
وامتدت ألسنة النار إلى الطوابق التي تعلوه، ولم يتضح بعد سبب وقوع الانفجار في القرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط.
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