انفجار يقتل 7 في جنوب فرنسا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان أمس أن سبعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في حريق بمبنى بقرية بجنوب فرنسا.

وذكرت فرقة الإطفاء المحلية أن الحريق شب بعد منتصف الليل عقب انفجار في أحد المحال في بلدة سان - لوران - دو - لا- سالانك.

وامتدت ألسنة النار إلى الطوابق التي تعلوه، ولم يتضح بعد سبب وقوع الانفجار في القرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط.