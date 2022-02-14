انت الان تتابع خبر في عيد الحب... جلسة تصوير رائعة لعارضة أزياء روسية في النجف! (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان لها ما تمنّت. إذ نشر المصوّر الشهير شهد فاضل للثنائي أجمل الصور العفوية والرومانسية في الصحراء معلّقًا عليها بالقول: "'لو حبه يهد الحيل ...اهد حيلي واحبه".وتنقلت العارضة على الرمال حافية القدمين، وارتدت فستانًا طويلًا أحمر اللون، أظهر قوامها الرشيق خصوصًا الخصر والبطن فيما ارتدى زوجها قميصًا أبيض وبنطالًا أسود.

وضجّت مواقع الواصل العراقية بهذه الصور الجميلة وهو الأمر الذي يبدو أنه أعجب العارضة التي أعادت بثّ المنشورات عبر خاصيّة الستوري على حسابها عبر "انستغرام".