ماذا قال أردوغان عن زيارته للإمارات؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ترتقي بالعلاقات بين البلدين إلى المستوى الذي تستحقه.



وأضاف الرئيس التركي قبيل وصوله إلى أبوظبي: "أنا على ثقة بأننا خلال هذه الزيارة، سنتخذ الخطوات التي من شأنها تشكيل الخمسين عاما الجديدة من صداقتنا وأخوّتنا مع الإمارات التي تحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيسها".

وقالت الرئاسة التركية في بيان إن زيارة أردوغان إلى دولة الإمارات ستستغرق يومين وهما 14 و15 فبراير/شباط الجاري، وستتناول العلاقات الثنائية بين البلدين بكافة أشكالها، وإمكانيات تطوير التعاون.

وكشف البيان عن أن الزيارة ستشهد تبادلا للآراء بشأن آخر المستجدات الإقليمية والدولية، في إطار مفهوم تحقيق السلام والاستقرار، والحفاظ عليهما.