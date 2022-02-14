شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب لولي عهد البحرين: العلاقات السياسية بين البلدين تعكس عُمقاً خاصاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار زيارته الرسمية لمملكة البحرين على رأس وفد من مجلس النواب، التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مع الامير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين رئيس مجلس الوزراء، حيث أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن العلاقات السياسية المصرية - البحرينية تعكس عُمقاً خاصاً ينعكس بدوره على العلاقات بين الشعبين الشقيقين.

وخلال اللقاء، أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بجهود صاحب السمو الملكي ولي عهد مملكة البحرين النوعية والمُتميزة في عدد من القضايا ذات الأهمية القصوى مثل التنمية الاقتصادية والاستثمار وحماية البيئة وتحقيق التنمية المُستدامة.

من جانبه، عبر الامير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة عن بالغ تقديره لتلك الزيارة، مؤكداً على أن العلاقات المصرية – البحرينية تتمتع بوضعية مُتفردة في ضوء التنسيق المصري – البحريني على كافة الأصعدة والمستويات وإزاء مختلف القضايا التي تهم كلا البلدين الشقيقين.