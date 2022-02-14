شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والانعقاد القادم 27 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع المستشار بهاء أبو شقة، الوكيل الأول لمجلس الشيوخ الجلسة العامة للشيوخ، وأعلن الوكيل الأول لمجلس الشيوخ، الذى تراس الجلسة العامة اليوم أن انعقاد الجلسات القادمة ستكون 27 فبراير.

يذكر أن المجلس اليوم ناقش طلب مناقشة بشأن سياسات وزارة التجارة والصناعة لتعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصري والمناقشات التى دارت وبيان وزيرة التجارة والصناعة الى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة لبحثه واعداد تقرير يعرض على المجلس.

وتم إحالة طلب المناقشة بشأن سياسات وزارة التجارة والصناعة لتعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصري والمناقشات التى دارت وبيان وزيرة التجارة والصناعة الى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة لبحثه واعداد تقرير يعرض على المجلس.

كما أحال المجلس إلى الحكومة نحو7 تقارير للجان النوعية عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب لاتخاذ اللازم نحو ما جاء بها.