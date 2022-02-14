شكرا لقرائتكم خبر عن نسيان جثة طفل في ثلاجة الموتى لمدة عام كامل يثير ضجة بالكويت.. ماذا حدث؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

أثارت قصة تجاهل طفل متوفى فى ثلاجة الموتى داخل أحد المستشفيات في الكويت لأكثر من عام، ضجة فى البلاد، وأعلن المحامي الكويتي عبد العزيز الوعلان، عن القضية منوهاً إلى أنه رفع شكوى بهذا الشأن.

وأوضح المحامي الكويتي أنّ شخصا من المستشفى اتصل بوالد الطفل بعد سنة من وفاته وأبلغه أن ابنه لا يزال في ثلاجة المستشفى، رغم إبلاغهم سابقا من قبل المستشفى بأنهم دفنوه بعد توقيعه على الأوراق اللازمة.

وأضاف المحامي الكويتي، أن العلاقات العامة في المستشفى أبلغت والد الطفل الذي كان منشغلا بزوجته جراء إصابتها بانهيار بعد ولادتها لطفلها المتوفى، أنهم سيقومون بالدفن كإجراء روتيني للأطفال الذين يولدون متوفين، بسبب جائحة كورونا، لكنهم لم يقوموا بذلك، وفقا لوكالة روسيا اليوم.

وأشار إلى أن مدير العلاقات العامة في المستشفى قدم “كاكاو” لوالد الرضيع المتوفي كترضية له بعد نسيان جثة ابنه في الثلاجة.

وتصدر هاشتاق “طفل في ثلاجة المستشفى” موقع تويتر، وأعرب العديد من رواد مواقع التواصل عن غضبهم من الواقعة، مطالبين بمحاسبة المقصرين.