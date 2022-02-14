شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح مفاجئ من روسيا بشأن علاقاتها مع أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

في تصريح هو الأول من نوعه، وصف الكرملين اليوم الاثنين، العلاقات بين موسكو وواشنطن بأنها قد وصلت إلى “الحضيض”.

ووفقًا لـ”رويترز”، فقد قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن هناك قنوات محددة للحوار، ومن بين الإيجابيات التواصل بين الرئيس فلاديمير بوتن ونظيره الأميركي جو بايدن، حيث تحدثا عبر الهاتف يوم السبت، لكن لاتزال العلاقات في جوانب أخرى يشوبها التوتر.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن بيسكوف قوله في مقابلة “زعيما البلدين على الخليج 365، وهناك حوار على جبهات أخرى. هذا تطور إيجابي لأنك تعلم أنه قبل عامين فقط لم يكن هناك حوار، ولم تكن هناك مثل هذه الاتصالات على الإطلاق”.

وأضاف: “لكن بالنسبة لبقية الجوانب، للأسف لا يمكن الحديث سوى عن سلبيات فقط في العلاقات الثنائية. وصلنا إلى مستوى متدن للغاية. إنها في الواقع في الحضيض”.