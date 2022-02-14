شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تطلق ثلاثة أقمار صناعية دفعة واحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الهند اليوم ثلاثة أقمار صناعية على متن صاروخ (بي اس ال في سي 52) من مركز الفضاء في سريهاريكوتا جنوب الهند.

وأوضحت منظمة أبحاث الفضاء بوزارة الفضاء الهندية, أن القمر الصناعي يزن حوالي 1710 كيلوجرامات، لمراقبة الأرض وتوفير صور عالية الجودة في جميع الظروف الجوية، كما يمكن استخدامه لالتقاط صور الزراعة والغابات ورسم خرائط الفيضانات ورطوبة التربة والهيدرولوجيا.

و أضافت المنظمة أن القمر الصناعي الثاني سيتم استخدامه لدراسة ديناميكيات الغلاف الجوي، مشيرةً إلى أن القمر الصناعي الثالث يحتوي على آلة تصوير حراري تساعد في تقييم درجات حرارة سطح الأرض والمياه.