رئاسة البرلمان توجه طلباً لأمانة بغداد بشأن مدينة الصدر - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - خلال اجتماع موسع لإعمار مدينة الصدر ..

الزاملي يتوعد بإستجواب امانة بغداد في حال تنصلها عن تنفيذ مشاريعها في بغداد عمومًا ومدينة الصدر بالخصوص.

الزاملي يطالب امانة بغداد بوضع خطة خدماتية شاملة لإعمار مدينة الصدر ويؤكد: لن تبقى مهملة.



الزاملي: هذه الدورة تختلف عن سابقاتها وليس امامنا سوى النجاح .. والبداية من مدينة الصدر بأعتبارها الاكثر اهمالاً والاكثف سكاناً.

ترأس السيد " حاكم الزاملي " النائب الأول لرئيس مجلس النواب ، اليوم الاثنين 14 شباط 2022 اجتماعاً موسعاً لبحث موضوع تردي الخدمات في "مدينة الصدر" واسباب تلكؤ الاعمال فيها، بحضور السادة النواب من ممثلي "مدينة الصدر" وأمين بغداد ووكلاؤه والمدراء العامون لبلدية الصدر الاولى والثانية.



واكد الزاملي ان الدورة الحالية لمجلس النواب تختلف عن سابقاتها, ولن يكون امامها سوى النجاح, ولا يمكن لها مجاملة اي جهة واي مسؤول كان على حساب معاناة الشعب وبخاصة سكان المناطق المحرومة والمهملة خدمياً، مشيرًا الى ان النجاح يبدأ بأعمار "مدينة الصدر" بأعتبارها الاكثر اهمالاً والاكثف سكاناً ، والانطلاق إلى باقي مناطق ومحافظات العراق.

وطالب عضو هيأة الرئاسة ، امانة بغداد بتقديم الكشوفات والبيانات المالية والتعاقدية لمجلس النواب لتدقيقها، وطرح رؤية خدماتية شاملة للنهوض بواقع "مدينة الصدر" وتأطيرها بجدول زمني محدد، مشددًا على ان مدينة الصدر لن تبقى مهملة وقد تكون "امانة بغداد" اول المستجوبين تحت قبة البرلمان، اذا ما قصرت في تقديم الخدمات للمواطنين وتنصلت عن تنفيذ المشاريع في العاصمة بغداد عمومًا ومدينة الصدر خصوصاً.

المكتب الإعلامي

للنائب الأول لرئيس مجلس النواب

٢٠٢٢/٢/١٤