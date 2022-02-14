روسيا تهدد أميركا: سنفتح النار على أي غواصة تدخل مياهنا

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن المسؤول أن "أي قرار من هذا القبيل لن يُتخذ إلا على "أعلى المستويات".

جاء ذلك بعد أن أكدت موسكو أن "سفينة حربية روسية طاردت غواصة أميركية في المياه الروسية في المحيط الهادي قبل أيام".



وقالت وزارة الدفاع الروسية وفي بيان، إن "مدمرة روسية تابعة لأسطول المحيط الهادئ طردت غواصة نووية أميركية من طراز "فيرجينا" خارج مياهها الإقليمية قبالة جزر الكوريل".

واضافت، ان الحادث وقع صباح السبت، مشيرة إلى أن المدمرة الروسية "مارشال شابوشنيكوف" بثت رسالة تحت المياه تأمر فيها الغواصة الأميركية بـ"الصعود إلى السطح"، وبعد رفضها، استخدمت المدمرة وسائل لم تحدد، لإجبار الغواصة على مغادرة المياه الإقليمية الروسية بأقصى سرعة".



يذكر أن التوتر بين أميركا وروسيا قد وصل أعلى درجاته بسبب الأزمة الأوكرانية وتهديد بموسكو بغزو قريب.