تحذير من 'سلالة فائقة' جديدة لفيروس كورونا

وقال فولوتشكوف لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن "احتمال ظهور مثل هذه الطفرة ضئيلة في البلدان التي تعافت فيه نسبة عالية من السكان من "كوفيد-19" أو حصل سكانها على تطعيم كامل، ولكنه يستثني الصين وبلدان جنوب آسيا من هذه القائمة".واضاف انه "يعيش في الصين 1.5 مليار إنسان عمليا لم يصابوا بالمرض، من الناحية الافتراضية يمكن أن تصبح الصين البلد الذي يحتمل ظهور متغير جديد للفيروس التاجي المستجد فيه، لأن هذا العدد الكبير من الناس الذي لم يصابوا بالمرض يشكلون قاعدة احتياطية كبيرة للفيروس، يمكنه التكاثر فيها".

ويذكر أن تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، أعلن في وقت سابق في مؤتمر صحفي مصغر أنه بعد انتشار متحور "أوميكرون"، يمكن أن تظهر متغيرات جديدة للفيروس التاجي المستجد.

