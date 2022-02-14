انت الان تتابع خبر بغداد.. مشكلات عائلية ومادية تدفع امرأة إلى الانتحار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بانتحار امرأة عبر حرق نفسها، ضمن منطقة المشتل في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "امرأة من مواليد 1977 اقدمت على الانتحار عبر حرق نفسها باستخدام مادة البنزين، وذلك داخل دارها الواقع ضمن منطقة المشتل في العاصمة بغداد".
وفيما أكد أن "المرأة فارقت الحياة"، أشار إلى أن "أسباب الحادث تعود لمشكلات عائلية ومادية".
وفيما أكد أن "المرأة فارقت الحياة"، أشار إلى أن "أسباب الحادث تعود لمشكلات عائلية ومادية".