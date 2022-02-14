انت الان تتابع خبر الإطار التنسيقي والاتحاد الكردستاني يجتمعان في بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - عقد اليوم الاثنين، اجتماع بين أعضاء الإطار التنسيقي مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في بغداد.
وقال إعلام الاتحاد الوطني في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الإطار التنسيقي ووفد من الاتحاد الوطني الكردستاني، عقدا اجتماعاً ضم عدداً من قيادات التنسيقي وبافيل طالباني".
وأضاف البيان، أن الاجتماع ضم أيضاً "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري وزعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي".