دولة الإمارات تقدم 5956 جرعة جديدة من لقاح كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 5.956 جرعة من لقاح كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.



ويبلغ بذلك مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 23.881.048 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 241.46 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كورونا وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.