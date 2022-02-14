روسيا تهدد بفتح النار على أي سفن تدخل مياهها الإقليمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 فبراير 2022

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن مسؤول عسكري روسي كبير اليوم الإثنين، أن موسكو مستعدة لفتح النار على أي سفن أو غواصات أجنبية تدخل مياهها الإقليمية بصورة غير شرعية.



غير أن المسؤول ذكر أن أي قرار من هذا القبيل لن يُتخذ إلا على "أعلى المستويات".

ونفت الولايات المتحدة يوم السبت تنفيذ عمليات عسكرية في المياه الإقليمية الروسية، بعد أن قالت موسكو إن سفينة حربية روسية طاردت غواصة أمريكية في المياه الروسية في المحيط الهادي.