مصر.. والدة طبيبة المنوفية المتوفية في ظروف غامضة تكشف مفاجأة حول قتلها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 فبراير 2022

كشفت والدة الطبيبة آلاء رمضان خليل التي توفيت يوم الثلاثاء الماضي في ظروف غامضة، وأثارت قضيتها الرأي العام في مصر تفاصيل جديدة حول الواقعة.



وفجرت والدة الدكتورة آلاء مفاجأة جديدة حيث أكدت أنه فجر يوم الوفاة نشبت مشكلة بين ابنتها وزوجها، ودارت بينهما مكالمة هاتفية، طلبت الطبيبة من والدتها القدوم وإعادتها لمنزل والدها، حتى فوجئت الأم بحماة ابنتها تخبرها: "بنتك رأسها اتكسرت واحنا رايحين بيها مستشفى سرس الليان".

وأضافت الأم في مقطع مصور بثته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن "ابنتها وضعت مولودا يوم 28 يناير الماضي، وظلت في المنزل نحو 10 أيام، حتى غضب الزوج وقرر نقلها لمنزل الزوجية يوم 7 فبراير، وفي اليوم التالي حدثت الوفاة الغامضة بداعي وفاة ابنتها جراء سقوط من أعلى سلم المنزل، وحدثت إصابات مميتة أفضت لوفاتها".

وناشدت الأم الرئيس السيسي بالقصاص لحق ابنتها، مؤكدة أن هناك شبهة جريمة قتل، واتهمت زوج ابنتها ووالده ووالدته بقتل ابنتها، وتفاجأت بالإفراج عنهم عقب القبض عليهم بساعات من سرايا النيابة العامة.

في السياق، حذرت نقابة الأطباء بمحافظة المنوفية اليوم الأحد، جميع أعضاء النقابة من نشر أية معلومات تخص قضية محل تحقيقات ولم يصدر بحقها قرار نهائي من جهات التحقيق، وجاء ذلك عبر بيان نشرته النقابة من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأعلنت النيابة العامة في مصر أنها لم تتوصل بعد إلى ملابسات وفاة الطبيبة آلاء بالمنوفية مؤخرا، وأن التحقيق في الواقعة لا يزال مستمرا.

وأشارت إلى أنها "لم تتوصل حتى الآن إلى القطع في أمر أن الحادثة قتل أو إقدام على الانتحار".