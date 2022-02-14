ماريا زاخاروفا: روسيا تأمل أن تتمكن الحكومة الليبية الجديدة من حشد المجتمع حولها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو تأمل أن تتمكن الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا من تحقيق التفاف وتعاضد المجتمع الليبي حولها.



وأضافت زاخاروفا، خلال تعليقها على إقرار تعيين فتحي باشاغا كرئيس وزراء جديد لليبيا: "نعتقد أنه يجب احترام هذا الاختيار من جانب البرلمانيين. ومن المهم جدا أن تؤدي التناقضات القائمة بين الليبيين إلى نزاع جدي، ويجب أن يتم حلها من خلال المفاوضات والتسويات وتحقيق الحلول الوسط".

وتابعت ممثلة وزارة الخارجية الروسية القول: "نأمل أن تتمكن الحكومة الليبية الجديدة بقيادة فتحي باشاغا، من حشد المجتمع الليبي حولها، وهو ما سيسمح بالتعامل بنجاح مع المهام الصعبة للمرحلة الانتقالية، بما في ذلك الاستعدادات لإجراء انتخابات وطنية عامة".