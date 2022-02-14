السيسي يتحدث عن سبب تأخر دول قارة إفريقيا عن بقية العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 فبراير 2022

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن دول القارة الإفريقية تعاني دوما من التأخر، لعدة أسباب أول التواجد الاستعماري الذي تواجد فيها.



وأوضح السيسي أنه في وسط التقدم الإنساني الذي تشهده الدول الأخرى كان هناك تأخر من الدول الإفريقية، موضحا: "التمن ده مش ممكن هنفضل ندفعه كدول إفريقية، فكان هناك تواجد استعماري لسنوات طويلة؛ مما نتج عنه تقدم أقل، وانتشار لحجم الفقر والجهل والتخلف، بالإضافة إلى أننا أكثر قارات العالم محدودي الدخل".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في أثناء مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2022، أن نصف سكان القارة لا يمتلكون الطاقة، مُشيرًا إلى أن هناك 400 مليون دولار تم صرفها خلال الـ7 سنوات الماضية على مشروعات البينة التحتية والإصلاح الاقتصادي، متسائلًا: "هل نحن دول تستطيع التعامل مع مجال الطاقة الجديدة والمتجددة؟".

وافتتح الرئيس المصري الاثنين مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022" في دورته الخامسة، والتي تقام خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير الحالي بالقاهرة تحت شعار "شمال إفريقيا والبحر المتوسط.. ضمان إمدادات الطاقة".

يذكر أن معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول إيجبس 2022 يجمع أطراف منظومة البترول والغاز، لاقتناص فرص الاستثمار والتعاون عبر كافة الأطراف المعنية في قطاع البترول والغاز والطاقة.