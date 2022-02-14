شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المستشار الألماني: ننتظر إشارات فورية من موسكو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

طالب المستشار الألماني أولاف شولتس، موسكو، الإثنين بـ"إشارات فورية لخفض التوتر" في النزاع على أوكرانيا قبل زيارته إلى كييف وموسكو في ظل التصعيد بين روسيا والغرب.



وكتب شولتس في تغريدة "ننتظر من موسكو إشارات فورية لخفض التوتر"، وأكد أن "عدواناً عسكرياً جديداً سيؤدي إلى عواقب وخيمة على روسيا".

وقال المستشار الألماني عن الوضع، إنه "لا يزال خطيراً جداً جداً".