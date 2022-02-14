الكرملين يؤكد أن العلاقات مع أمريكا وصلت إلى "الحضيض"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الكرملين أن العلاقات بين موسكو وواشنطن وصلت إلى "الحضيض"، رغم تزايد الحوار الثنائي، ووسط اعتراضات غربية على تدريبات عسكرية كبيرة لروسيا قرب حدودها مع أوكرانيا.



وقالت الولايات المتحدة أمس الأحد، إن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت ويمكن أن تخلق ذريعة مفاجئة لشن هجوم، وأكدت تعهدها بالدفاع عن "كل شبر" من أراضي حلف شمال الأطلسي.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن هناك قنوات محددة للحوار، ومن بين الإيجابيات التواصل بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن، حيث تحدثا عبر الهاتف يوم السبت، لكن لا تزال العلاقات في جوانب أخرى يشوبها التوتر.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن بيسكوف قوله في مقابلة: "زعيما البلدين على تواصل، وهناك حوار على جبهات أخرى، هذا تطور إيجابي لأنك تعلم أنه قبل عامين فقط، لم يكن هناك حوار، ولم تكن هناك مثل هذه الاتصالات على الإطلاق".

وأضاف "لكن في بقية الجوانب، للأسف لا يمكن الحديث إلا عن سلبيات فقط في العلاقات الثنائية، وصلنا إلى مستوى متدنٍ للغاية، إنها في الواقع في الحضيض".