موسكو تهدد واشنطن بضرب أي سفينة حربية أجنبية تنتهك المياه الروسية

الشارقة - اميمة ياسر -

وجهت روسيا تهديداً صريحاً للولايات المتحدة، حيث أعلنت عن استعدادها توجيه ضربة ضد السفن الحربية الأجنبية في حال انتهاك المياه الروسية.

ووفقاً لما ذكرته وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، فقد صرح مسئول عسكري روسي كبير، اليوم الإثنين، بأن موسكو مستعدة لفتح النار على أي سفن أو غواصات أجنبية تدخل مياهها الإقليمية بصورة غير مشروعة.

وأضاف المسئول أن أي قرار من هذا القبيل لن يتخذ إلا على "أعلى المستويات".

والسبت الماضي، نفت الولايات المتحدة أنها نفذت عمليات عسكرية في المياه الإقليمية الروسية، بعد أن قالت موسكو إن سفينة حربية روسية طاردت غواصة أميركية في المياه الروسية بالمحيط الهادي.

وكانت موسكو قد أكدت أن سفينة حربية روسية طاردت غواصة أميركية في المياه الروسية في المحيط الهادي قبل أيام.

وأصددرت وزارة الدفاع الروسية بياناً قالت فيه إن مدمرة روسية تابعة لأسطول المحيط الهادئ طردت غواصة نووية أمريكية من طراز "فيرجينا" خارج مياهها الإقليمية قبالة جزر الكوريل.

وأضاف البيان أن الحادث وقع صباح السبت، مشيرة إلى أن المدمرة الروسية "مارشال شابوشنيكوف" بثت رسالة تحت المياه تأمر فيها الغواصة الأميركية بـ"الصعود إلى السطح".

وبعد رفضها، استخدمت المدمرة وسائل لم تحدد، لإجبار الغواصة على مغادرة المياه الإقليمية الروسية بأقصى سرعة، وفق البيان الروسي.

يشار إلى أن التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا قد وصل أعلى درجاته بسبب الأزمة الأوكرانية وتهديد بموسكو بغزو قريب.

وتعد مسألة انضمام أوكرانيا لحلف الناتو أحد أهم الأسباب التي تزعج موسكو، والتي دفعتها خلال الفترة الماضية إلى حشد الآلاف من الجنود على الحدود مع جارتها، وهو ما أغضب واشنطن والغرب.

في المقابل، تتمسك كييف بهذه النقطة، وتعتبرها حيوية. وقد جدد اليوم أيضا متحدث باسم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التأكيد على أن مساعي الانضمام للأطلسي والاتحاد الأوروبي منصوص عليها في دستور البلاد، وستظل أولوية مطلقة.