شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 7 اقتراحات برغبة من الشيوخ للحكومة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة الوكيل الأول للمجلس، للحكومة خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، 7 تقارير للجان النوعية عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب لاتخاذ الازم نحو ما جاء بها وتشمل الآتى:-

تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمر زايد، بشأن إعادة تخطيط وتطوير وتنمية حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

وكذلك تقرير لجنة الشباب و الرياضة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب / محمد عمارة، بشأن إنشاء ابلكيشن خاص بوزارة الشباب والرياضة وبه تعريفات الرياضة و قوانينها وربط مراكز والشباب رقميا والتفاعل المباشر مع المواطنين.

ويناقش تقرير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة / نيفين جورج الأنطونى، والنائبة / سلوى الحداد ، بشأن علاج مرضى الهيموفيليا

بالإضافة إلي تقرير لجنة الزراعة و الرى عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب / أحمد عبدالماجد الأحمر، بشأن عدم فتح فرع للهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة قنا .

وتشمل التقارير أيضا تقريرين لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب / محمود القط ، بشأن إنشاء تطبيق إلكتروني يشمل كل المعلومات السياحية عن مصر واقتراح برغبة من النائبة هيام فاروق بنیامین ، بشأن استكمال المرحلتين الثالثة والرابعة من أعمال إنشاء المتحف الأتوني بالإضافة إلي تقرير لجنة الشئون الدينية و الأوقاف عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب / رمضان إمام ، بشأن إنشاء فرع لجامعة الأزهر بمحافظة الإسماعيلية