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إحالة 7 اقتراحات برغبة من الشيوخ للحكومة.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة الوكيل الأول للمجلس، للحكومة خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، 7  تقارير للجان النوعية عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب لاتخاذ الازم نحو ما جاء بها وتشمل الآتى:-

 

تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمر زايد، بشأن إعادة تخطيط وتطوير وتنمية حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

 

وكذلك تقرير لجنة الشباب و عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب / محمد عمارة، بشأن إنشاء ابلكيشن خاص بوزارة الشباب والرياضة وبه تعريفات الرياضة و قوانينها وربط مراكز والشباب رقميا والتفاعل المباشر مع المواطنين.

 

ويناقش تقرير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة / نيفين جورج الأنطونى، والنائبة / سلوى الحداد ، بشأن علاج مرضى الهيموفيليا

 

بالإضافة إلي تقرير لجنة الزراعة و الرى عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب / أحمد عبدالماجد الأحمر، بشأن عدم فتح فرع للهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة قنا .

 

وتشمل التقارير أيضا تقريرين لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحات برغبة المقدمة من  النائب / محمود القط ، بشأن إنشاء تطبيق إلكتروني يشمل كل المعلومات السياحية عن مصر واقتراح برغبة من النائبة هيام فاروق بنیامین ، بشأن استكمال المرحلتين الثالثة والرابعة من أعمال إنشاء المتحف الأتوني بالإضافة إلي  تقرير لجنة الشئون الدينية و الأوقاف عن الاقتراح برغبة المقدم من  النائب / رمضان إمام ، بشأن إنشاء فرع لجامعة الأزهر بمحافظة الإسماعيلية

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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