شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يوافق على الحساب الختامى للمجلس لعام 20/21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول المجلس على اعتماد الحساب الختامى لموازنة مجلس الشيوخ لعام 20/21.

وكشف تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس، إن الحساب الختامى، عن اجمالى ما تم تخصيصه لمجلس اليشوخ خلال العام المالى 20/21 بلغ نحو 500 مليون جنيه.

وبلغ المنصرف، نحو 474 مليونا و839 ألف جنيه وبلغ الوفر نحو 25 مليونا و160 ألفا و324 جنيها، وتم سحب الوفر بمعرفة وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى.

كما وافق المجلس على حساب ختامى إيرادات ومصروفات قطاع الأملاك لمجلس الشيوخ للسنة المالية20/21بالعملة المحلية والعملة الدولارية.