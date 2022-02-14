النائب تيسير مطر لوزيرة التجارة الصناعة: الصناع يعانون من مشاكل كثيرة

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، التحية والتقدير للدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة لحل مشاكل أراضى المستثمرين والسجل التجارى.

وقال مطر خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم بحضور وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نفيين جامع أن الصناعة والصناع مازالوا يعانون اشد المعاناة من مشاكل كثيرة منها تحمل نسبة 5% للمشروعات الصغيرة فيما تصل النسبة لكبار الصناع إلى 12%.

وشدد مطر على ضرورة إعادة وزارة التجارة والصناعة فى الأراضى الموجودة حاليا نظرا لتأثيرها على تكلفة المنتج مضيفا:" اللى عايزين ننافس بيه دول العالم، فى الوقت الذى يوجد فيه دول تحاول غزو السوق المحلى".

كما طالب مطر بإعادة النظر فى موضوع الضريبة العقارية، متسائلا لماذا تبقى لعدد معين فقط ولماذا لتكون على جميع المصانع لتصبح زيرو جمارك، بجانب تخفيض مستحقات المصدرين.