ألمانيا ترسل جنودا ومعدات إلى مجموعة قتالية تابعة للناتو في ليتوانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ):

بدأ الجيش الألماني تعزيز مجموعة قتالية تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في ليتوانيا، مع تنامي المخاوف من اندلاع حرب مع روسيا وسط أزمة أوكرانيا.

وأفاد مصور لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الشاحنات الأولى التي تحمل إمدادات لجنود إضافيين انطلقت من مدينة مونستر في ولاية سكسونيا السفلى الألمانية صباح اليوم الاثنين. ومن المقرر أيضا إرسال ست مدافع هاوتزر ذاتية الدفع على متن شاحنات ثقيلة في وقت لاحق اليوم.

وترسل ألمانيا حوالي 350 جنديا إضافيا مع حوالي 100 مركبة إلى وحدة الناتو في ليتوانيا، الخاضعة لقيادتها.

ونقلت القوات الجوية الألمانية بالفعل أول دفعة من جنود الجيش الألماني إلى كاوناس في جنوب وسط ليتوانيا.

وينصب تركيز تعزيز المجموعة القتالية على مدافع "هاوتزر 2000" ذاتية الدفع. وتتضمن التعزيزات أيضا فرق استطلاع ودفاع نووي وبيولوجي وكيميائي وشرطة عسكرية وقوات طبية، من بين أمور أخرى، بحسب بيانات وزارة الدفاع الألمانية.