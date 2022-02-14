القبض على متهمين بترويج المخدرات في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على عاطلين لقيامهما بترويج المخدرات في الخانكة حيث جرى ضبطهما وفي حيازتهما "سلاح ناري، وكمية من الطلقات والهيروين والبودرة".

كانت معلومات سرية وردت للمقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، تفيد قيام شخصين "أحدهما له معلومات جنائية"و مقيمان بدائرة المركز بالإتجار فـي المواد المخدرة مُتخذان من دائرة مركز الخانكة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

جرى عرض المعلومات على اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهما أثناء استقلالهما دراجة آلية "بدون لوحات معدنية"، ملك أحدهما وبحوزتهما بندقية آلية، وفرد محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وكمية من مخدر الهيروين وكمية من مخدر البودر ومبلغ مالي، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهما الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.