نائب تونسي يمثل مجددا أمام القضاء العسكري بسبب تدوينات مناوئة للرئيس

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس- (د ب أ):

قال مصدر قريب من النائب في البرلمان التونسي المجمد ياسين العياري إنه سيمثل مجددا اليوم الاثنين أمام القضاء العسكري بسبب تدوينات له ضد الرئيس قيس سعيد، إبان إعلانه التدابير الاستثنائية يوم 25 يوليو الماضي.

وقال مساعد النائب، أمين الجمل، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن القضية الجديدة تتعلق بتدوينات نشرها النائب العياري أيام 26 و27 و28 يوليو الماضي تعليقا على خطوة سعيد بشأن إعلان التدابير الاستثنائية.

وكان العياري رئيس "حركة أمل وعمل" وهو أبرز منتقدي الرئيس قيس سعيد، قضى عقوبة في السجن لمدة شهرين بمجرد تجميد البرلمان ورفع الحصانة البرلمانية عن النواب في قضية تعود إلى عام 2018 ، بتهمة "الحط من معنويات الجيش" في تدوينات نشرها آنذاك.

وحوكم العياري قبل ذلك مرتين أمام محاكم عسكرية عامي 2015 و2016 بتهمة إهانة الجيش، وسُجن أربعة أشهر ونصف.

وقال المتحدث باسم رئاسة البرلمان المجمد اليوم ماهر مذيوب، إن رئيس البرلمان راشد الغنوشي قرر اعتماد ترشيح المدون والنائب ياسين العياري لجائزة اليونسكو لحرية الصحافة.

وأوضح بيان من مكتب رئاسة البرلمان إن العياري "نشر تدوينة يوم 27 يوليو الماضي شرح فيها بإسهاب ورؤية بليغة الانقلاب الذي أقدم عليه السيد قيس سعيد ومن معه وتداعياته الخطيرة والجسيمة على الدستور وقيم الجمهورية والشعب التونسي العظيم في قوته وحريته ومستقبل أجياله".