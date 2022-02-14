نيفين جامع في أول حضور بـ"الشيوخ": نرغب في التعاون مع الجميع لتطوير الصناعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قالت الدكتور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة لديها رغبة أكيدة في التعاون مع الجميع من أجل تعظيم وتطوير الصناعة المصرية.

جاء ذلك خلال عرض جامع استراتيجية الوزارة في أول حضور لوزيرة الصناعة أمام مجلس الشيوخ؛ للرد على طلب مناقشة عامة مقدم من رئيس لجنة الصناعة بالمجلس النائب محمد حلاوة؛ لاستيضاح سياسات الحكومة بشأن تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية.

وقالت جامع إنها أول مرة تحضر جلسة عامة بالمجلس رغم حضورها وتواصلها المستمر مع لجنة الصناعة بالمجلس، مؤكدةً أن هدف وزارة الصناعة هو تطوير الصناعة وزيادة التجارة الخارجية أيضًا.

وكان النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ قال إن تعميق الصناعة يمثل أساس التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة التي ينشدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال عرض حلاوة تقريرًا بشأن طلب مناقشة عامة المقدم منه لاستيضاح سياسات الحكومة بشأن تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية.