الجامعة العربية تعبر عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة التي شهدتها ليبيا

اسماعيل عبد الحي - عبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة التي شهدتها ليبيا والتي من شأنها أن تعيد حالة الفوضى التي عصفت بالبلاد خلال السنوات الأخيرة وفق قوله.

وأكد أحمد أبو الغيط "أنه يعول على وجود قيادات ليبية على الساحة السياسية تعي جيدا المصلحة العليا لليبيا وتضعها فوق أي اعتبارات ضيقة أخرى مضيفا أن المأمول هو الوصول إلى موقف وطني يتوافق على أسس ومسار لدعم عملية سياسية في ليبيا تنفيذا لتعهدات القوى الدولية والإقليمية خلال المؤتمرات الدولية السابقة بهذا الشأن خاصة نتائج مؤتمري برلين 1 و2".