شكرا لقرائتكم خبر عن في ظل الأزمة الغير مسبوقة.. المخابرات الأوكرانية تكشف عن هذا الأمر المهم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

كشف جهاز الأمن في أوكرانيا، في بيان له اليوم، عن أن البلاد تواجه محاولات لإثارة الذعر بشكل منهجي وترويج المعلومات الكاذبة المضللة.

وذكرت المخابرات الأوكرانية، أنها تسجل بشكل دوري مثل هذه المظاهر في الشبكات الاجتماعية وبعض وسائل الإعلام، وتقوم بالتصدي لها.

ويشهد مجال المعلومات المحلي اليوم تأثيرًا غير مسبوق؛ بحسب البيان؛ وتواجه أوكرانيا محاولات لإثارة الذعر ونشر المعلومات المزيفة وتشويه الواقع الفعلي للأمور.

ويسجل جهاز الأمن وجود مثل هذه المظاهر للحرب الهجينة في الشبكات الاجتماعية وبعض وسائل الإعلام، وفي قيام بعض السياسيين بالترويج لروايات الدولة المعتدية. ونحن نقوم بالتصدي لكل ذلك بشكل فعال”.

وتابع البيان: “يهدف هذا الضغط الإعلامي، لبث الذعر في المجتمع الأوكراني، وتقويض الثقة في قدرة الدولة على حماية مواطنيها، وتقويض وحدتنا. ويبذل عناصر الأمن كل الجهود لحماية البلاد”.