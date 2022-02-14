سفير أوكرانيا لدى بريطانيا يتراجع اليوم عن تصريحاته السابقة حول حلف ناتو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تراجع سفير أوكرانيا لدى بريطانيا اليوم الإثنين عن تصريحاته السابقة عن احتمال تخلي بلاده عن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، قائلاً إنها لن تعيد النظر في مساعيها الانضمام إلى الحلف.



ورداً على سؤال هل يمكن لأوكرانيا أن تعيد النظر في الانضمام إلى الحلف، قال السفير فاديم بريستايكو لهيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي بالإنجليزية: "لا، الأمر ليس كذلك، وأنا سعيد للغاية لأن الفرصة أتيحت لي لتوضيح موقفي".

وذكر السفير أن تقرير بي.بي.سي السابق، عن الأمر كان نتيجة "سوء تفاهم".

وقال بريستايكو فيه:"لسنا عضواً في حلف الأطلسي، ولتجنب الحرب فإننا مستعدون لتنازلات كثيرة وهذا ما نفعله في محادثاتنا مع الروس".

وأضاف "هذ ليس تأجيلاً لطموحنا للانضمام إلى حلف الأطلسي، ما نتحدث عنه هو أننا لسنا أعضاء حالياً ولذلك يجب أن نبحث عن شيء آخر مثل اتفاقات ثنائية مع المملكة المتحدة، أو الولايات المتحدة، لذلك، بالإضافة إلى حلف الأطلسي، نحن نسعى إلى ترتيبات أخرى تسمح لنا بتجاوز المحنة الحالية".

ورداً على سؤاله مرة أخرى هل ستغير أوكرانيا موقفها من السعي الانضمام إلى الحلف، قال: "لا".