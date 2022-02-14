رئيس صناعة "الشيوخ" يطالب الحكومة بعرض رؤيتها نحو تعميق التصنيع المحلى

القاهرة - سامية سيد - بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة بالمجلس، بشأن سياسات الحكومة بشأن تعميق التصنيع المحلى وتنمية الصادرات المصرية.

وطالب حلاوة، فى كلمته وزارة الصناعة باستيضاح سياساتها وإجراءاتها المتخذة فى شأن تعميق التصنيع المحلى وتنمية الصادرات المصرية لتبلغ خلال الفترة المقبلة مائة مليار دولار، لاسيما فى ضوء ما تناولته وسائل الإعلام حول سعى الحكومة لهذا الشأن، مشددا على أهمية قطاع الصادرات المصرية أحد الركائز الرئيسية لدفع عجلة التنمية المستدامة، إذ تعد تنمية الصادرات من أهم أهداف السياسة الاقتصادية، وتبرز أهميتها فى الدور الحيوى الذى تلعبه فى زيادة الإنتاج الإجمالى، وتوفير النقد الأجنبى، وتحسين رصيد ميزان المدفوعات مما يسهم فى خفض الدين الخارجي.

وعدد حلاوة، الآثار الإيجابية غير المباشرة لتعظيم الصادرات المصرية المتمثلة فى توفير العديد من فرص العمل، وتقليل معدلات البطالة؛ وهو ما ينعكس إيجابا على معدل نمو دخل الفرد، فكلما زادت الصادرات زاد الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما يصب فى نهاية المطاف فى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي.

ويرى محمد حلاوة، أنه يتوجب فى ظل توجه الدولة لوضع هدف غايته أن تبلغ الصادرات المصرية مائة مليار دولار وفق ما سبق ذكره، وجود رؤية مبنية على رصـد حقيقى للمعوقات التى تحول دون الاستفادة القصـوى من الطاقة التصديرية، فضلًا عن وضع سياسات - طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل- لضمان تعظيم الاستفادة من الإمكانات التصديرية الحالية، والعمل على تنوعيها وتوسعة قاعدتها مستقبلًا، وكذا وضع مؤشرات قياس لكفاءة التجارة الخارجية.

ونوه رئيس لجنة الصناعة إلى الأهمية البالغة لتعميق التصنيع المحلي؛ نظرًا لما يشكله من إضـافة جوهرية تزيد من قيمة الصناعة المصرية، ويعزز من القدرات التنافسية من خلال العمل على توفير مكون صـناعى محلى بديلًا للمكون المستورد؛ وهو ما يسهم بشكل فعال فى تعزيز النمو الاقتصادى للدولة المصرية.