شكرا لقرائتكم خبر عن يصل ارتفاعها 4 طوابق .. «الشريرة» أعلى موجة بالعالم في هذه الدولة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تمكن علماء من رصد أطول موجة في كندا وصفوها بـ”الشريرة” ، حيث بلغ ارتفاع الموجة 58 قدما، قبالة ساحل فانكوفر.

وأشار العلماء إلى أن الموجة العالية حطمت الرقم القياسي لأعلى جدار مائي في نوفمبر 2020.

وتم قياس ارتفاع الموجة، الذي كان موازيا لمبنى مكون من أربعة طوابق، بواسطة عوامة كانت تطفو في المحيط، قادرة على تتبع حركات معينة تسببها مثل هذه التيارات العاتية، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ووفق العلماء فإن الموجة ذات الحجم العملاق النادر يسجل تقريبا مرة كل 1300 عام تقريبا.

ويطلق على مثل هذه الموجة اسم “أمواج العاصفة الشديدة”، وعادة ما يكون حجمها ضعف حجم الأمواج المحيطة بها.