شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يدعو الأطراف الليبية للتوصل إلى توافق سياسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، جميع الأطراف الليبية بالعمل من أجل التوصل الي توافق سياسي علي المرحلة المقبلة، باعتباره الضمانة الحقيقية للحفاظ على الاستقرار في البلاد.

وأكد أبو الغيط في بيان له اليوم، أهمية تغليب المصلحة العليا لليبيا في هذه المرحلة الحرجة، مشدداً على ضرورة دعم المجتمع الدولي لكل ما من شأنه تعزيز وحدة الدولة الليبية والحفاظ على الاستقرار فيها، والعمل على عقد الانتخابات التي تجدد شرعية المؤسسات وتعكس الإرادة الحرة لليبيين.