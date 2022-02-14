انت الان تتابع خبر المباشرة بتأهيل متحف الانبار الحضاري (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن مدير عام دائرة التحريات والتنقيبات، علي شلغم، اليوم الاثنين، عن المباشرة بتأهيل متحف الانبار الحضاري ضمن مشاريع تنمية الاقاليم في محافظة الانبار.