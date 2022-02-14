وكالة الاستخبارات تضبط كميات كبيرة من الادوية المهربة في بغداد - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، ضبط كميات كبيرة من الادوية المهربة تقدر بخمسة طن والقاء القبض على متهمين اثنين في بغداد.

وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تواصل عملياتها الامنية بمتابعة عناصر الجريمة المنظمة من المتلاعبين بأرواح المواطنين المتاجرين بالادوية المهربة وغير المرخصة، ومن خلال ورود معلومات بوجود مذخر يتاجر بالادوية المهربة وغير الخاضعة للفحص والسيطرة النوعية في وزارة الصحة وبالتعاون مع مفارز تفتيش الصحة حيث اثمرت العملية عن تفتيش احد المذاخر وضبط كميات كبيرة من الادوية وتقدر بخمسة طن والقاء القبض على متهمين اثنين بمنطقة السعدون ضمن ببغداد".



وأشارت الخلية إلى أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين والمضبوطات اصوليا".

