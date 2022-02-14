انت الان تتابع خبر رسميًّا... الكوالا مهددة بالانقراض! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تأتي هذه الخطوة حمايةً لهذه الحيوانات الموجودة على طول الساحل الشرقي للبلاد، بعد انخفاض كبير في أعدادهم خصوصًا في العقدين الأخيرين. إذ قدّرت جمعية حماية الكوالا الأسترالية عددهم بـ50 ألفًا فقط!

وأسف العالم المتخصص في مجال الحفاظ على الحيوانات في الصندوق العالمي للحياة البرية - أستراليا ستيوارت بلانش لأن



"الكوالا انتقل من حيوان غير مدرج إلى حيوان معرض للخطر إلى حيوان مهدد بخطر الانقراض في غضون عقد من الزمن وهذا تراجع سريع وصادم".

هذه ليس المرّة الأولى التي تتحرّك فيها السلطات الاسترالية لحماية هذه الحيوانات. ففي مطلع شباط الحالي، خصّصت الحكومة 50 مليون دولار أسترالي، ما يعادل 35 مليون دولار أمريكي، إضافية على مدى السنوات الأربعة المقبلة لحماية الكوالا.

ورغم كلّ هذه المساعي، يتوقع علماء البيئة أن التغير المناخي سيزيد من حرائق الغابات والجفاف، الامر الذي يقلّل نسبة أشجار أوكالبتوس، المصدر الأساسي لغذاء الكوالا.



هذا وتظهر دراسات أجرتها مؤسسة الحفظ الأسترالية، أنّ الحكومة الفدرالية وافقت على إزالة أكثر من 25 ألف هكتار من موائل الكوالا، منذ أن اعتبرت هذه الحيوانات معرضةً للانقراض.وتوقعت ألكسيا ويلبيلوف من منظمة "هيومن سوسايتي إنترناشونال"، أنّ تنقرض حيوانات الكوالا بحلول عام 2050 في حال عدم اتخاذ إجراءات تحول دون ذلك، مؤكّدةً ضرورة عدم السماح بحصول عمليات إزالة موائل كهذه".

تجدر الإشارة إلى أن هذ الحيوانات تأثرت كثيرًا بالحرائق التي اندلعت في الغابات الأسترالية في 2019 و2020.

