السيسي يؤكد أن التواجد الاستعماري فى أفريقيا ساهم فى تأخر دول القارة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إن التواجد الاستعماري في أفريقيا ساهم في تأخر دول القارة التي لا تزال تدفع ثمن الأسباب التاريخية.



وفي كلمته خلال مؤتمر مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022"، قال السيسي إن "أفريقيا لأسباب تاريخية كانت دائما متأخرة، وحينما وصلنا لمرحلة التقدم الإنساني الذي حدث بالعالم كله ظلت القارة متأخرة، وبالتالي فإنه من غير المعقول أن تظل أفريقيا طوال الوقت تدفع ثمن الأسباب التاريخية".

وأضاف السيسي أن "الدول الأفريقية لن تظل تدفع ثمن الآثار التي نتجت عن الفترة التي كان بها تواجد استعماري بالقارة واستغلال مواردها لسنوات طويلة جدا، وبالتالي أصبحت أفريقيا أقل قارات العالم تقدما وأكثرها من حيث محدودية الدخل، بجانب الفقر والجهل والتخلف".

وأشار الرئيس المصري إلى أن "نصف سكان أفريقيا لا يملكون الطاقة، وتوفى منهم 400 ألف نتيجة استخدام الخشب ومواد أولية"، وتسائل "هل ممكن أن يتعاملوا مع مطالب الطاقة الجديدة والمتجددة؟".