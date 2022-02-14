أردوغان: نسعى لعقد اتفاقيات تجارية جديدة مع الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل توجهه إلى أبوظبي، اليوم الإثنين، إن بلاده تبدأ حقبة جديدة في علاقتها مع دولة الإمارات.



وأوضح أردوغان قبيل مغادرته تركيا متوجها إلى أبوظبي أنه "من خلال هذه الزيارة نهدف إلى تطوير الزخم الذي اكتسبته العلاقات واتخاذ الخطوات اللازمة للارتقاء بالعلاقات إلى المستوى الذي تستحقه".

وأضاف الرئيس التركي أن الزيارة التي تستمر ليومين وتجري خلالها مباحثات من قيادة دولة الإمارات ستشهد التوقيع على اتفاقيات تجارية.

وأشار إلى أن الزيارة ستتخذ "الخطوات التي ستشكل الخمسين عامًا الجديدة من صداقتنا وأخوتنا مع الإمارات".

وأكد أردوغان أنه سيبحث خلال الزيارة لدولة الإمارات مجالات الصناعة العسكرية والتعليم والصحة.

وأشاد بنجاح معرض إكسبو دبي رغم جائحة كورونا، لافتا إلى أنه يعتزم زيارته.

وأمس الأحد أعلنت الرئاسة التركية، برنامج زيارة أردوغان إلى دولة الإمارات.

وقالت الرئاسة التركية في بيان إن زيارة أردوغان إلى دولة الإمارات ستستغرق يومين وهما 14 و15 فبراير/شباط الجاري، وستتناول العلاقات الثنائية بين البلدين بكافة أشكالها، وإمكانيات تطوير التعاون.

وكشف البيان عن أن الزيارة ستشهد تبادلا للآراء بشأن آخر المستجدات الإقليمية والدولية، في إطار مفهوم تحقيق السلام والاستقرار، والحفاظ عليهما.

ويشمل جدول أعمال زيارة الرئيس التركي إلى دولة الإمارات، توقيع اتفاقيات تهدف إلى تحقيق إسهامات مهمة في العلاقات الثنائية.

ومن المقرر أيضا، بحسب البيان، أن يشارك الرئيس في "معرض تركيا"، المُقرَّر عقده في 15 فبراير/شباط، بمناسبة "اليوم الوطني لتركيا"، ضمن زيارته إلى معرض "إكسبو 2020 دبي".