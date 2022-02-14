عبدالله بن زايد ووزير خارجية البرازيل يبحثان هاتفيا العلاقات الاستراتيجية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي خلال اتصال هاتفي مع كارلوس ألبيرتو فرانسا وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.



كما ناقش الجانبان الأوضاع في المنطقة والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الوزيران الجهود العالمية المبذولة لتسريع وتيرة التعافي من جائحة "كوفيد - 19" وتعزيز مسارات التنمية في كافة القطاعات.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان - خلال الاتصال الهاتفي - على عمق علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية البرازيل والحرص المشترك على تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.