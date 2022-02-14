مقتل مسلح هاجم الشرطة الفرنسية في باريس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير النقل الفرنسي جان بابتيست جيباري، لراديو آر.إم.سي، إن الشرطة قتلت صباح اليوم الإثنين، شخصاً هاجم أفرادها بسكين في محطة غار دو نور، في العاصمة باريس.



وقال جيباري إن "المهاجم لقي مصرعه على الفور"، مضيفاً أن رجلي شرطة أصيبا بجروح طفيفة.

ومحطة غار دو نور واحدة من أكبر محطات القطارات في أوروبا، وتنطلق منها القطارات الدولية إلى بريطانيا وبلجيكا.

وكتب وزير الداخلية الفرنسي في وقت سابق على تويتر، أن الهجوم كان في السابعة صباح اليوم، ولم يسفر عن إصابات.

وقال جيباري لراديو آر.إم.سي إنه لا يعتقد أن للحادث علاقة بالإرهاب وأن المهاجم معروف بالفعل للشرطة.