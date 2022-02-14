شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يزور الإمارات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ،في زيارة ستحدث نقلة نوعية في علاقات التعاون بين الإمارات وتركيا.



وتمثل زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإمارات فرصة ثمينة لتدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين، وفتح آفاق أرحب لتطويرها في المستقبل، في ظل ما شهدته العلاقات من تطور كبير في الفترة الأخيرة، فضلاً عن طبيعتها المبنية على التفاهم والاحترام المتبادل، والرغبة المشتركة في الارتقاء بها إلى أعلى المستويات.

وشهد مسار العلاقات الإماراتية التركية نقلة نوعية مع الإعلان عن توقيع اتفاقية للإعفاء المتبادل لتأشيرات الدخول لحملة الجوازات الدبلوماسية ومذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية ومذكرة تفاهم لإنشاء اللجنة المشتركة بين البلدين.