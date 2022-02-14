بولندا تستعد لاستقبال لاجئين من أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

ذكر وزير الداخلية البولندي ماريوسماريوش كامينسكي، أن بلاده تستعد لاستقبال لاجئين، من أوكرانيا المجاورة، حال تصاعد الحرب مع روسيا.



وكتب وزير الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "تدرس وارسو عدداً من السيناريوهات "واحد منها، هو استعداد رؤساء الإدارات الإقليمية ، ذات الصلة للتدفق المحتمل للأجئين، من أوكرانيا، الذين، بسبب صراع محتمل، ربما يسعون للحصول على مأوى آمن في بلادنا".

ويتم السماح حالياً للمواطنين الأوكرانيين، بدخول بولندا ومنطقة "شنغن" لأغراض سياحية، بدون تأشيرة، لمدة تصل إلى 90 يوماً.

وتضم بولندا الكثير من العمال المهاجرين، من أوكرانيا. وطبقاً للمكتب البولندي للأجانب، حمل أكثر من 300 ألف شخص من أوكرانيا تصاريح إقامة في ديسمبر(كانون الأول) الماضي، في الغالب لفترة محدودة، لمدة 3 سنوات.

ويعتقد أن عدد الأوكرانيين، الذين يعملون في بولندا بدون تصاريح أعلى بكثير.