وليامز تدعو للإسراع بإجراء الانتخابات الليبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

التقت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، الأحد، كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس الوزراء الذي كلفه البرلمان حديثا فتحي باشاغا.



وقالت وليامز على موقع تويتر إنها "شددت خلال اللقاءين على أهمية حفاظ جميع الأطراف الفاعلة والمؤسسات على الهدوء على الأرض من أجل وحدة واستقرار ليبيا وضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة "في أقرب وقت ممكن".

وكان البرلمان الليبي قد أصدر يوم الخميس قراراً بتسمية فتحي باشاغا رئيساً للحكومة الجديدة وهي خطوة رفضها الدبيبة.