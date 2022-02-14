شكرا لقرائتكم خبر عن 7 منتديات طورتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طورت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لجانها، إلى منتديات تقوم على إطلاق الدعوة للعمل على ملف بعينه، وعلى خلفية هذه الدعوة، يتقدم الراغبون فى المشاركة حسب المسار المحدد وحسب أشكال التناول، وتستهدف التنسيقية من هذا الأمر ألا يكون العضو أسير مجموعة عمل واحدة بمجالات محددة، وإنما تتاح له الأريحية فى اختيار الموضوعات بدون قيود.

وتتحمل المنتديات داخل التنسيقية مسئولية اقتراح الخطط المجتمعية، وتصميم مراحل العمل والخطط التنفيذية وفقا للاستراتيجية، والدعوة للحوارات المجتمعية، وإطلاق المبادرات، وتفعيل البروتوكولات الموقعة، فضلا عن اقتراح بروتوكولات وفعاليات.

وأعدت صفحة مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انفوجراف على منتديات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتي جاءت كالآتى:

- المنتدى الدولى

-المنتدى الاقتصادى

- منتدى حقوق الانسان

- منتدى الثقافة والإبداع

- منتدى السياسات العامة

- منتدى تكنولوجيا المعلومات

-منتدى العمل التطوعى والخدمى