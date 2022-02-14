"إجازة الأبوة" هدية مجلس الشيوخ فى قانون العمل الجديد.. اعرف التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس، بشكل نهائى على مشروع قانون مقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل، بعد حصول على موافقة من مواد التشريع فى مجموع مواده، حيث يستهدف القانون تنظيم علاقة العمل بين طرفى العملية الإنتاجية، بما يكفل حقوق العامل المادية والمعنوية بجانب ضمان حقوق صاحب العمل أيضا.

ومن بين الحقوق التى كفلها القانون إجازة الأبوة، على النحو الأتى:

1.الموافقة على "إجازة الأبوة" يوم واحد حال ولادة طفل للعامل.

2. جاءت المادة 50 قبل التعديل بمنح العامل الذى يرزق بطفل إجازة مدفوعة الأجر 7 أيام متصلة أو متفرقة من تاريخ ولادة الطفل.

3. تم تحديد يوم واحد بدلا من 7 أيام على أن يقدم الأب شهاد من المستشفى تقر بحالة الولادة.

4. يستهدف هذا المقترح تعزيز الروابط الأسرة والطفل.